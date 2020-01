Radu: "Punto guadagnato. Non ci hanno fatto giocare"

Il punto di ieri tra Roma e Lazio è preziosissimo per Inzaghi che se lo tiene stretto: "Per come eravamo abituati, dovevamo aspettarci qualcosa di più, ma di fronte c’era una Roma che è stata più brava di noi. Ci teniamo stretto il punto, alla fine di una partita sofferta. Una partita simile a quella d’andata: ho fatto i complimenti a Fonseca, perché la Roma ha fatto una grande partita. Noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ma diamo anche i meriti all’avversario". C'è un dato che sintetizza la gara di ieri, la Lazio ha fatto solo cinque tocchi in area avversaria: "Diversi giocatori hanno fatto errori dal punto di vista tecnico. La Roma ha organizzato una partita tosta, intensa: potevamo giocarla meglio e mi aspettavo di più. Adesso dobbiamo recuperare forze, energie e giocatori, sperando che qualcuno non si debba fermare di nuovo. Anche perché davanti a noi abbiamo diciotto finali". Infine, il tecnico biancoceleste ha parlato di Luis Alberto e Correa: "Sia lui, sia Correa sono arrivati non al meglio a una partita così importante. Luis dopo cinque minuti del secondo tempo si toccava la gamba e avrei voluto toglierli contemporaneamente, ma avevo già fatto un cambio e mancavano ancora venti minuti. Se Luis Alberto è arrabbiato vuol dire che ci farà vincere la prossima partita". Anche Radu ha parlato della sfida: "La Roma ci ha pressati sempre in avanti e non ci ha fatto proprio giocare. È un punto guadagnato".

(CorSera)