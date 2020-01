Quei capitani bruciati dalla passione giallorossa

De Rossi è tornato all'Olimpico e ha assistito al derby in Curva Sud. L'ex centrocampista con l'aiuto di un travestimento è riuscito a non farsi riconoscere dagli altri tifosi presenti e ha assistito al match in tutta tranquillità. De Rossi insieme a Totti rappresentano un pezzo del cuore del tifo giallorosso, insorto contro la società e il presidente Pallotta dopo l'addio forzato del "Capitano" e di "Capitan Futuro". Un altro capitano romano che ha lasciato la Roma è Alessandro Florenzi, cresciuto anche lui a Trigoria senza però riuscire a far breccia nel cuore dei romanisti come hanno fatto invece Totti e De Rossi.

(La Repubblica)