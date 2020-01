Quando tutti i limiti dei singoli escono alla luce della sconfitta

Questione di atteggiamenti. Nulla vieta di ipotizzare che se la Roma nel primo tempo se la fosse giocata con meno spavalderia, che se avesse pensato a una fase difensiva più corposa, forse le cose non sarebbero andate come invece sono andate. E alcuni interpreti, chiamati a far male alla Juventus, hanno finito con il far male soltanto alla Roma, dimostrando di meritare palcoscenici meno ambiziosi.

Forse sarebbe stato più giusto e conveniente difendere con tre centrali contro i tre attaccanti bianconeri, dando al centrocampo di Paulo Fonseca un paio di uomini in più, e riproponendo in sostanza lo schieramento tattico di Parma. Il tecnico portoghese, invece, si è fidato dei suoi e all’inizio ha optato per la solita strada anche in casa della squadra più forte d’Italia, pagando a carissimo prezzo questa sua strategia.

(Il Messaggero)