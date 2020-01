Quando il campione finisce in lacrime. Pruzzo, «il mito Lulic» e l'ira dei tifosi

Dopo la "gaffe" di qualche giorno fa, in cui durante una trasmissione radiofonica aveva definito "Lulic il mio mito", Roberto Pruzzo ha chiesto scusa ai tifosi della Roma, che lo avevano pesantemente attaccato su tutti i social, arrivando a chiedere alla società giallorossa di rimuoverlo dalla Hall of Fame. Lo storico numero 9, nella giornata di ieri, ha rilasciato un'intervista a una radio romana, che lo aveva chiamato per fargli chiarire la sua posizione, in cui l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo e lo ha fatto commuovere mentre spiegava ai tifosi della Roma il malinteso. Queste le sue parole: «Non volevo far male ai tifosi della Roma, non ci dormo da giorni, ho detto una cazzata, ma non volevo ferire nessuno».

(gasport)