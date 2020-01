Politano, scambio pericoloso

Si è sbloccato lo scambio Spinazzola-Politano, anche se Roma e Inter devono ancora trovare l'intesa sulla formula del riscatto. Da Trigoria vorrebbero inserire sui contratti l'obbligo di riscatto se il calciatore dovesse giocare il 50% delle gare che il club disputerà in stagione (svincolato da qualsiasi minutaggio). L'Inter, invece, vorrebbe inserire le 15 presenze di almeno 45 minuti. Entrambe le soluzioni sono rischiose per la Roma che ha deciso ormai di privarsi del terzino. La squadra di Conte infatti deve giocare 19 gare di campionato, 2 di Europa League (avversario il Ludogorets) e una di Coppa Italia (Fiorentina): Spinazzola per essere certo del riscatto dovrebbe giocare 11 volte su 22. Il numero si alzerebbe se i nerazzurri dovessero andare avanti in Europa League. La Roma si assume dunque un rischio in vista del mercato estivo: un conto infatti è avere la certezza che a giugno lo scambio Spinazzola-Politano andrà in porto, non pesando sulle casse giallorosse. Un altro essere costretti a riscattare l'esterno offensivo senza avere però la liquidità dei soldi del terzino.

(Il Messaggero)