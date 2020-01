La Roma aspetta Politano e, anche a Milano, al giocatore hanno fatto capire che la destinazione più probabile resta la capitale. I giallorossi cercheranno di portare a Trigoria l'esterno dell'Inter in prestito con diritto di ricatto (che potrebbe trasformarsi in obbligo in base al numero di presenza). Se la fumata bianca non dovesse arrivare, per la Roma le alternative rimangono Januzaj e Shaqiri.

(Il Messaggero)