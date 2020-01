Politano-Napoli, ancora nì: Roma e Siviglia in agguato

Sembrava fatta tra Politano e il Napoli, ma non è così. La trattativa infatti si è complicata. Il ds Giunoli aveva raggiunto l’intesa di massima con l’Inter sulla base di un prestito di 18 mesi da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20. La giornata di ieri rischia di mischiare ancora una volta le carte. I due club, infatti, devono ancora stabilire se inserire nella trattativa Llorente. L'Inter vacilla, dato che ha già un accordo con Giroud. Stallo anche per quanto riguarda l'ingaggio. Gli agenti di Politano hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia. I giallorossi la scorsa settimana avevano chiuso per lo scambio con Spinazzola, garantendo a Politano 2 milioni a stagione.

(gasport)