Politano aspetta e spera. Ausilio attacca Petrachi: "Esperto di cortocircuiti"

La Roma continua a lavora sul mercato in cerca del sostituto per Nicolò Zaniolo. Il nome su cui i giallorossi e Petrachi aveva puntato era quello di Matteo Politano. La società ci spera ancora e anche il giocatore spera di poter ricucire lo strappo tra le due società, attraverso il proprio agente, per provare a tornare nella Capitale. Anche Petrachi prima della partita con il Genoa aveva lasciato aperto qualche spiraglio: "Politano? Se ci sarà qualche occasione cercheremo di accontentarlo". Lo stesso Fonseca aveva dichiarato in conferenza stampa di volere il giocatore con sé: "Con la testa Matteo era già a Roma e voleva restare. C'è ancora tempo per cercare di trovare una soluzione nel migliore dei modi". Di diverso spirito è Ausilio, ds dell'Inter, che in merito alla questione ha dichiarato: "Lo scambio Politano-Spinazzola per noi è un argomento chiuso".

(Il Messaggero)