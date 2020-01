Poco pubblico, scatta l'operazione Olimpico

La Roma è alla ricerca dei suoi tifosi e sta cercando di attirarli con molte iniziative. Basti pensare all'offerta per la partita di questa sera in cui i biglietti per la Curva Nord sono stati venduti a 15 euro, invece dei normali 25. Anche per la partita con il Gent la società ha deciso di attirare più tifosi possibili regalando i biglietti a tutti coloro che hanno seguito la Roma nelle precedenti trasferte di Europa League. All'appello si è unito anche Petrachi: "So che in Italia c'è una profonda crisi. Spero che la squadra renda orgogliosi i tifosi e porti allo stadio quelli che si sono allontanati". Anche Fonseca ha chiosato sui tifosi: "Il mio focus è sul campo, ma vedo che in tutti gli stadi abbiamo sempre molte persone che ci seguono. Possiamo fare di meglio, ma abbiamo tanti tifosi con noi".

(Gasport)