Petrachi: "Prendiamo un mediano giovane"

Nel prepartita di Roma-Juventus Gianluca Petrachi ha parlato dei movimenti di mercato in prpogramma: "Potrebbe entrare un prospetto giovane in mediana, un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra". L'ex direttore sportivo del Torino ha difeso anche Kalinic, entrato ieri nel finale di gara: "Qui si tende a bruciare tutti e subito, ha giocato poco per via dell’infortunio". In ottica mercato, un altro arrivo potrebbe essere quello di Roger Ibanez, difensore centrale classe '98 in forza all'Atalanta. In caso di arrivo, il ds giallorosso dovrà pensare a fare spazio nella rosa e potrebbero partire Juan Jesus e Cetin.

(CorSera)