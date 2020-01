Petrachi chiama Shaqiri, Klopp nega il prestito

Fonseca lo ha detto chiaramente: vuole un'ala. Al tecnico pesa il mancato arrivo di Politano, ma Petrachi ha già voltato pagina, anche per via dei possibili strascichi legali che potrebbe portarsi dietro la faccenda Spinazzola-Politano. Il ds ha intanto riattivato i suoi contatti per cercare un vice-Zaniolo. Shaqiri, Suso e Januzaj in lizza. La Roma vorrebbe un calciatore in prestito, ecco perchè è dura arrivare a Shaqiri, che il Liverpoolche vuole cedere solo a titolo definitivo. Il più semplice da prendere sembra Suso, valutato però 25 milioni dal Milan. Sul taccuino di Petrachi anche Boga e Iago Falque.

(il messaggero)