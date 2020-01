Perotti l'uomo Champions, Mkhitaryan il suo rivale

Stasera la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Torino e l'unico ballottaggio nella formazione di Fonseca è quello sulla trequarti, fra Perotti e Mkhitaryan. I due si sono alternati all'inizio della stagione, ma poi, anche a causa degli infortuni, sono stati superati nelle gerarchie da Justin Kluivert, ora alle prese con un infortunio muscolare. In tutte le gare i due sono sempre stati in ballottaggio, ma alla fine Fonseca sceglieva sempre l'ex Genoa, che è riuscito a trovare uno spazio nella formazione nonostante la grande concorrenza. L'allenatore portoghese però, conosce le qualità di Mkhitaryan, capace di segnare 3 reti in 426 minuti, partendo spesso dalla panchina.

(Il Messaggero)