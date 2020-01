Perotti in pole per la sinistra. Cetin piace al Galatasaray

La decisione finale verrà presa solamente oggi da Fonseca, ma nelle ultime ore sembra che Perotti sia in vantaggio su Mkhitaryan per occupare il ruolo di esterno sinistro offensivo contro il Torino. A completare il tridente ci saranno a destra Zaniolo, mentre al centro Pellegrini che dovrà stare molto attento perché diffidato. In caso di giallo il numero 7 salterebbe la difficile sfida contro la Juventus. Petrachi ha molto da fare in questi giorni soprattutto per il mercato in uscita: Cetin piace molto al Galatasaray. La Roma però riflette sul da farsi perché vorrebbe prima vendere Juan Jesus in questa sessione di mercato invernale per cercare di lavorare con il turco e farlo crescere ancora. I turchi vorrebbero Cetin in prestito per 6 mesi, ma Petrachi è poco convinto.

(Gasport)