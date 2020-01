Perez: tutta la rabbia del sedotto e abbandonato dal Barcellona

10 anni di Barcellona, la maggior parte alla Masia, la storica cantera blaugrana. Carles Perez arrivò a 12 anni dalla fabbrica di talenti cittadina. L'addio poi è stato brusco: il giocatore ha detto al suo procuratore Arturo Canales di lottare per non far inserire al Barça nel contratto con la Roma la clausola di recompra.

La delusione è stata troppa: quando è arrivato in prima squadra ha accettato di tenere il numero superiore al 25 che permetteva al club di farlo giocare, se necessario, col Barça B. E poi, improvvisamente, è stato invitato a fare le valigie Ora Carles riparte da Roma, arrabbiato e pieno di voglia di far vedere al Barça cosa si perde.

(Gasport)