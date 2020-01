La Roma è pronta a rafforzarsi sul mercato. Molto avviata la trattativa con il Barcellona per l’esterno offensivo Carles Perez: dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni, si discute sulla «recompra». L’esterno ieri non era tra i convocati della gara che il Barcellona ha perso 2-0 a Valencia. «È l’ultimo maltrattato del Barcellona», ha titolato ieri il quotidiano As, annunciando l’addio del calciatore. Petrachi poi si concentrerà su un centrocampista centrale.

(Corsera)