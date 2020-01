Peres rientra a Trigoria: è rientrato in rosa

IL TEMPO - La novità del terzo allenamento del nuovo anno è la presenza di Bruno Peres nel gruppo, guidato da Fonseca. Il laterale difensivo brasiliano è stato reintegrato nella rosa dopo aver fatto ritorno nella Capitale: l’esperienza di Peres in prestito al San Paolo e al Recife è stato pressoché fallimentare e ora, visto un contratto con la Roma fino al 2021, proverà a rilanciarsi per l’ultima volta in giallorosso. Per la gara di domani saranno ancora out Cristante, Kluivert, Santon e Pastore, che ha però rassicurato tutti sulle sue condizioni con un video su Instagram: «Manca sempre meno al ritorno». Il Torino di Mazzarri dovrà far fronte alle assenze di Iago Falque, Lyanco, Edera, Parigini e Baselli, oltre che degli squalificati Bremer e Ansaldi.