Pellegrini non si ferma: «Niente paura e battiamo la Juve»

Lorenzo Pellegrini suona la carica in vista della gara contro il Genoa: «Un successo a Marassi sarebbe il modo migliore per prepararci alla sfida dei quarti di finale contro la Juve. Giocheremo anche a Torino per vincere. Loro sono una grande squadra, ma noi, aumentando la nostra voglia di crescere, non ci poniamo limiti. Abbiamo voglia di passare il turno». Dopo le critiche ricevute in seguito alle sconfitte subite dalla Roma contro Torino e Juve, il centrocampista è aspetta il match contro i rossoblu come una rivincita: «Le critiche le prendo sempre positivamente perché vuole dire che tutti si aspettano tanto da me e questo mi piace. Io sono assolutamente autocritico verso me stesso e a Parma ho avuto la reazione che volevo».

(Gasport)