Pau Lopez pronto a esorcizzare l'incubo Ronaldo: per sé e per la Roma

La Roma domani sera scenderà in campo alle 20:45 allo stadio Olimpico contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. I giallorossi dovranno arginare il portoghese, che in fase offensiva è senza dubbio il calciatore più pericoloso della squadra di Maurizio Sarri. Toccherà a Pau Lopez provare a mantenere la rete della propria porta inviolata. Lo spagnolo ha già incontrato il portoghese nella sua prima stagione in Spagna, era il 2015/2016, e contro il Real Madrid subì cinque reti. Adesso però Pau Lopez si trova nella Capitale e il suo gioco è salito di livello, guadagnandosi la fiducia del mister e dei compagni. Lui ne è consapevole e come ha dichiarato qualche giorno fa "qui ho fatto il salto di qualità".

(gasport)