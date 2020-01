PARMA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Anche la Roma inizia il suo percorso in Coppa Italia e lo fa affrontando questa sera (ore 21.15) al Tardini il Parma di D’Aversa per gli ottavi di finale, ma senza Dzeko squalificato e gli infortunati Zaniolo, Mkhitaryan, Fazio e i lungodegenti Pastore e Zappacosta. Non ci sarà neanche Politano, il nuovo acquisto in casa giallorossa, giunto ieri a Trigoria nell'ambito dell’operazione di scambio che ha portato Spinazzola all'Inter, scambio in bilico. Tornano a disposizione di Fonseca invece Santon e Kluivert che però partiranno dalla panchina. Questa sera la Roma scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 con in porta la possibilità di vedere Mirante. Sugli esterni difensivi spazio a Florenzi e Kolarov che saranno squalificati per la trasferta in campionato con il Genoa, con la coppia di centrali formata da Mancini e Smalling. Sulla mediana ci saranno Cristante (al posto dall'affaticato Veretout) dietro al tridente dei trequartisti Perotti, Pellegrini e Under a sostegno di Kalinic che non segna dal 16 gennaio 2019, un anno esatto fa, dalla gara di Copa del Rey contro il Granada. Chi passa questo turno incontrerà ai quarti di finale, mercoledì 22 gennaio, la Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

IL TEMPO: Mirante; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

LA REPUBBLICA: Mirante; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

IL ROMANISTA: Mirante; Florenzi, Cetin, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Perotti; Kalinic.