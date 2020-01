Paradiso Serie A, calciomercato al top con i bonus fiscali

La Serie A potrebbe guadagnare ancora maggior appeal dal mercato invernale che si è appena aperto. A favorire l'arrivo di grandi giocatori infatti ci sarebbero i nuovi bonus fiscali previsti dalla legge italiana. I prossimi grandi colpi del campionato italiano potranno godere della misura sui "neo residenti", introdotta con la legge di stabilità del 2017, secondo la quale su tutti gli introiti provenienti dall'estero sarà possibile pagare solo 100mila euro di tasse l'anno. La condizione preliminare per questo movimento riguarda il fatto che il giocatore non deve esser stato residente fiscale in Italia nei nove anni precedenti all'acquisto.

(Il Sole 24 Ore)