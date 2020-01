Pallotta alle Bahamas aspettando Friedkin

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La sfida tra Roma e Juventus se la godrà dal caldo delle Bahamas. Il presidente giallorosso Pallotta, in attesa del closing con Friedkin, si è spostato nelle isole dell’Atlantico, una destinazione che dista appena una mezz’ora di volo da Miami. Aspettando novità dal Texas i giallorossi si muovono sul mercato e attendono che Ibanez prenda una decisione sul futuro. Sabatini è convinto di averlo in pugno, ma Petrachi ha chiesto ai procuratori un incontro per provare il sorpasso grazie ad uno stipendio più alto (quasi un milione annuo). Il ds lo vuole come sostituto di Jesus e ha un accordo con l’Atalanta sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per una decina di milioni.