Pagelle del girone d'andata: 7 alla Roma

Domenica si è concluso il girone d'andata della Roma. La classifica parla di un quinto posto, a pari punti con l'Atalanta quarta ma in vantaggio per lo scontro diretto, e tredici punti di distacco dalla Juventus capolista. I giallorossi però dovevano rialzarsi dalle macerie della scorsa stagione, caratterizzata da infortuni e un gioco non esaltante, e per farlo hanno deciso di affidarsi a mister Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nonostante abbia dovuto lottare con tanti infortuni, alcuni dei quali anche molto gravi, è riuscito a trasmettere un'idea di gioco solida, sospesa tra il possesso palla e l'attacco insistente della squadra avversaria. Unica nota negativa riguarda Dzeko, che in questa stagione sta facendo molta fatica a trovare continuità soprattutto sotto porta.

(corsera - Mario Sconcerti)