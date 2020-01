Orgoglio Fonseca: «Noi migliori». Inzaghi incassa: «Il punto va bene»

LEGGO (E. SARZANINI) - «La mia Roma è stata coraggiosa». Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è comunque soddisfatto dopo il pareggio contro la Lazio anche se si sarebbe aspettato un risultato diverso: «Sono triste perché abbiamo fatto davvero una grande partita ed il pareggio non rispecchia quello che si è visto in campo. L'atteggiamento della squadra però mi lascia orgoglioso: è stata una prestazione di livello contro un avversario fortissimo». Al tecnico è piaciuto soprattutto come i giocatori hanno risposto alle sue sollecitazioni della vigilia in cui aveva chiesto coraggio: «Ho visto una Roma molto coraggiosa che ha creato tante situazioni che non è riuscita a capitalizzarle. Giocando così è più facile credere in noi, i ragazzi avrebbero ampiamente meritato la vittoria». Così sull'errore di Pau Lopez che ha di fatto regalato il pareggio alla Lazio: «E' stata una situazione infelice ma c'è da dire che lui è e resta un grande portiere. Non ne abbiamo parlato perché sono cose che possono accadere. Il rigore non dato con il Var? Resta una situazione dubbia».

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi pur deluso per la prestazione della squadra è soddisfatto per il punto conquistato: «Ci si aspettava di più soprattutto per come abbiamo abituato i nostri tifosi fino ad oggi ma va considerato che c'è sempre un avversario che questa volta ha fatto meglio di noi. Nonostante tutto mi tengo stretto un punto importantissimo per la classifica. Ho fatto i complimenti a Fonseca per la gara, volte bisogna anche riconoscere che l'avversario ha fatto meglio». Il tecnico è rimasto deluso dalla prestazione della squadra: «Abbiamo sbagliato tantissimo non solo nel singolo ma anche nel gruppo. Dobbiamo ritrovare le energie e sperare che i giocatori siano tutti a disposizione e che qualcuno non sia costretto a fermarsi di nuovo (Correa ha un problema al polpaccio, ndr)». Chiusura su Luis Alberto che non ha gradito il cambio: «Ho visto che si toccava la coscia e se è arrabbiato farà di tutto per vincere la prossima gara». Prima delle conferenze le due società hanno ricordato Stefano Scipioni giornalista di Radio Radio scomparso nei giorni scorsi a causa di un male incurabile.