Olimpico, tutta la zona blindata. Due gare in 24 ore, 3.000 agenti

Due gare a distanza di 24 ore ed entrambe disputate all'Olimpico. Questo è il programma che aspetta le due società romane, Lazio e Roma, che scenderanno in campo rispettivamente oggi alle 18 contro il Napoli e domani sera alle 20:45 contro la Juventus. Avranno così un grande da fare le forze dell'ordine che dovranno gestire due big match ravvicinati e dove sono attesi molti tifosi, sia da una parte che dall'altra. L'imperativo è quello di evitare possibili contatti tra le tifoserie, per questo motivo la Questura ha deciso di predisporre l'apertura dei cancelli per i tifosi giallorossi alle ore 17, in modo da fa defluire all'interno della stadio i tifosi con largo anticipo.

(corsera)