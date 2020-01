Olimpico quasi pieno e blindato

IL TEMPO (M. VITELLI) - Lazio sold out, Roma bene ma non benissimo. I risultati e le aspettative delle due squadre stanno facendo la differenza sulla vendita dei tagliandi per il derby. I tifosi biancocelesti, dopo le undici vittorie consecutive in campionato, sono euforici e si avvicinano all'appuntamento di domenica con grandi aspettative. I tagliandi d’ingresso per i settori a loro dedicati sono già esauriti (presenti 18.000 laziali), mentre restano ancora disponibili biglietti di Tribuna Tevere e Monte Mario. Comunque sarà un bel colpo d'occhio, al momento venduti 34.780 tagliadi, più circa 22.000 abbonati per un totale di oltre 56.000 già presenti. Ma sarà anche un Olimpico superblindato e già da due giorni sono in corso operazioni di bonifica intorno allo stadio. Domenica saranno rafforzati i controlli al pre-filtraggio e, fin dalla mattina, in tutta la zona dell'Olimpico avverrà un gran spiegamento di forze dell'ordine, circa duemila unità tra agenti di polizia e carabinieri. Come di consueto, i romanisti arriveranno dal lato di piazzale Clodio, mentre i laziali dal lato opposto, cioè dall'area Tor di Quinto-Ponte Milvio. L'augurio è che vinca innanzitutto la sportività e non ci siamo problemi per le quasi 60.000 persone che si recheranno allo stadio (cancelli aperti dalle 15.30, per favorire l’accesso dei sostenitori all’interno). Intanto la Roma, proprio domani, lancia il progetto «Easy Mobility» volto a favorire gli spostamenti dei tifosi nel giorno delle gare del club giallorosso. Bici, bus e auto elettriche per andare allo stadio senza stress.