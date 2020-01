Olimpico con 60 mila spettatori. Scatta il piano sicurezza

Questo pomeriggio si prevede un Olimpico quasi completamente gremito per Il derby. Gli spettatori saranno circa 60 mila, un numero molto più alto rispetto all’ultima stracittadina (45 mila unità). La Questura ha predisposto un dettagliato piano di sicurezza con l’obiettivo di scongiurare il rischio di incidenti tra le opposte tifoserie. Saranno duemila gli agenti impiegati per fare da cuscinetto tra i sostenitori dell’una e dell’altra squadra nella fasi di accesso allo stadio. Cinque ore prima dell’inizio della partita sarà effettuato lo sgombero dei veicoli in sosta nei pressi dello stadio. Le operazioni di bonifica cominceranno però sin dalla mattinata e saranno resi più meticolosi i controlli al prefiltraggio. I cancelli dell’Olimpico saranno aperti alle 15.30, due ore e mezzo prima del via della gara.

(Gasport)