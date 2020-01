Nord-Zaniolo, cori e post: il derby è già cominciato

Manca una settimana esatta al derby, ma Roma-Lazio, tra sfottò e tifo viscerale, è già cominciato. Già da quando ieri, in Lazio-Sampdoria, dalla Nord sono partiti cori come: "Oh Zaniolo salta con noi". Il romanista su Instagram ha subito condivido un video dei cori con scritto: "Fate pena". Poi l'ha rimosso, pubblicandone un altro: "Inferiori", corredato dall'hashtag "sempre forza Roma".

Benvenuti negli anni 20 del nuovo millennio, quando la risposta agli sfottò è affidata ai social. Negli anni 80' era fisso il "devi morire". Nel 2006, quando si infortunò Totti, i laziali non perdono occasioni "In Germania vacce con questa, tanto è Euro 4", con l'immagine di una sedia a rotelle. La stessa sedia a rotelle che anni prima apparve in Sud dopo l'infortunio di Gascoigne. Oggi invece è diverso. I calciatori rispondo sui social.

(il messaggero=