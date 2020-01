Mkhitaryan, prove per un anno da protagonista

Uno dei protagonisti della giornata di ieri, che ha visto la Roma allenarsi a porte aperte davanti ai propri tifosi allo stadio Tre Fontane, è stato Mkhitaryan. L'armeno è apparso particolarmente in forma e in palla, anche se va segnalato un suo errore dal dischetto dove è scivolato calciando il pallone sopra la traversa. Fonseca, che ha già in mentre la formazione da mandare in campo domenica sera contro il Torino, come unico dubbio sembra avere quello della trequarti, con un ballottaggio proprio tra l'armeno e Perotti.

(gasport)