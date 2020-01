Mkhitaryan ieri ha svolto gli attesi esami strumentali. Il verdetto parla di una lesione al retto femorale della coscia sinistra: l’armeno verrà valutato giorno e non sarà disponibile per domenica. Ci potrebbe essere invece Bryan Cristante continua ad allenarsi con il resto del gruppo. Il centrocampista, che non gioca dal 20 ottobre (contro la Samp), ha rinnovato con la Roma allungando il suo contratto fino al 2024.

