Mercoledì c'è Kalinic, Perotti ci prova

IL TEMPO - Superato il secondo dei quattro ostacoli ravvicinati la Roma di Fonseca questa mattina riprende subito ad allenarsi in vista della Juventus. Mercoledì in Coppa Italia il portoghese dovrà fare a meno dello squalificato Dzeko e si affiderà a Kalinic. Torneranno a disposizione Kolarov e Florenzi, mentre degli otto infortunati non convocati per il Genoa soltanto Perotti ha qualche chance di rientrare in dopo il problema al polpaccio.