Manfredonia cuore doppio

Lionello Mafredonia è uno dei grandi ex di Roma e Lazio. L'ex calciatore ha parlato del derby di ieri sera: "Ieri la Lazio si è ripresa ciò che il destino le aveva tolto all'andata, quando avrebbe meritato di vincere, mentre ieri avrebbe meritato di perdere. La Roma ha giocato magnificamente". Manfredonia stravede per Fonseca: "Mi colpisce. È un fuoriclasse. È arrivato appena pochi mesi fa, ma riesce ad esprimere già una strategia molto raffinata. Non è da tutti togliere in un derby giocatori chiave come Florenzi e Kolarov. Forse voleva abbassare l'emotività, ma di sicuro Santon e Spinazzola, con Under stavano facendo la differenza. Buffo no? La Roma aveva praticamente ceduto Spinazzola e adesso invece si ritrova un titolare così. E Under? Vorranno ancora venderlo?". Il calciatore ha ricordato anche la sua fede: "Sono e sarò sempre un tifoso biancoceleste. Non ho mai avvertito quello che si raccontava, non sentivo quel tradimento come una cosa reale. Ero un professionista".

(La Repubblica)