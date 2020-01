Mandragora in stand by per Diawara

Weekend di riflessione per la Roma. I giallorossi attendono di conoscere le condizioni di Diawara e nel frattempo si guardano intorno sul mercato. Mercoledì scorso infatti c'è stato un incontro con la Juventus per Mandragora, che in estate i bianconeri riscatteranno dall'Udinese per 26 milioni. Ai giallorossi il giocatore piace e, se dovessero prenderlo dall'Udinese già a gennaio, potrebbero pagarlo una cifra che oscilla tra i 15 e i 18 milioni considerato che i friulani avrebbero già ammortizzato il costo del cartellino pagato lo scorso anno ai bianconeri. Il problema è la formula dell'operazione: in caso di cessione di Mandragora infatti l'Udinese avrebbe bisogno di soldi liquidi per andare a prendere un sostituto sul mercato, la Roma però attualmente non ha in cassa il cash disponibile per accontentare il club di Pozzo.

(Il Messaggero)