Lotito contro i tifosi fascisti. Non otterrà soldi, ma la squalifica per il saluto romano

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nella giornata di ieri, avrebbe inviato una lettera ai tifosi responsabili di aver esibito durante la partita di Europa League contro il Rennes, dello scorso ottobre, il saluto romano. Il presidente avrebbe contattato tre tifosi ritenuti responsabili di "prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento", che consisterebbe nel versare parte dei ricavi mancati dalla chiusura della Curva in seguito alla squalifica della Uefa, incasso che si aggira intorno ai 50 mila euro. Continua in questo modo la linea dura intrapresa da Lotito nei confronti delle frange più estreme del tifo laziale.

(Il Fatto Quotidiano)