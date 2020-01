L'ostacolo per lo stadio. La discarica rallenta Tor di Valle

La maggioranza della sindaca Raggi continua a vacillare al punto che rischia di spaccarsi. Dopo la scelta dell'area di Monte Carnevale per la creazione di una nuova discarica sono esplose le polemiche, che oltre che dai banchi dell'opposizione sono arrivate anche dagli stessi esponenti del Movimento. Adesso la Giunta rischia la crisi. Per quanto riguarda la questione stadio l'accordo sulla convenzione è stato trovato e l'iter è del tutto in regola, e anche per questo motivo Friedkin ha raggiunto l'accordo sulla cessione della società con Pallotta. Tutto rimane però molto rallentato e bisognerà ancora aspettare per avere qualche risposta.

(corsport)