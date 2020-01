Le lacrime di Zaniolo. L'Europeo è quasi perduto

Ieri durante Roma-Juventus, Zaniolo ha lasciato il campo a causa della rottura del legamento crociato. Al numero 22 giallorosso serviranno almeno 4-5 mesi per guarire. Questo significa stagione finita ed Europeo a fortissimo rischio. Quello al legamento crociato è una maledizione che avvolge Trigoria. In 5 anni ben 15 calciatori hanno avuto questo problema, ultimo Davide Zappacosta. Francesco Totti è stato uno dei primi a scrivere un messaggio a Zaniolo per consolarlo, anche se l'Europeo era nel mirino di Nicolò già da tempo.

(La Repubblica)