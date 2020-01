Lazio-Napoli e Roma-Juve, Olimpico caldo per 48 ore. Scatta l’allerta per gli ultrà `

Doppio match casalingo per Lazio e Roma: darà un week-end di grande calcio ma anche di disagi alla viabilità per chi si muove attorno all’Olimpico e di massima allerta per l'ordine pubblico. Il questore di Roma Carmine Esposito stamani metterà a punto in un tavolo tecnico tutte le ultime misure di sicurezza.

Già oggi cominceranno le operazioni di bonifica sugli spalti dello stadio e nell’area fuori l’Olimpico, operazioni che verranno ripetute anche nella giornata di domenica. Scatteranno le ordinanze anti-vetro e anti-alcol e i consueti divieti di sosta, con le aree di parcheggio dedicate. I supporter laziali affluiranno da ponte Milvio e Colli della Farnesina. Mentre i giallorossi affluiranno dalla parte di ponte Duca d’Aosta, ponte della Musica e piazzale Clodio. Viceversa i rispettivi ospiti. Per Lazio-Napoli sono attesi tra i 40 e i 50mila spettatori, per Roma-Juve tra i 50 e i 60mila. A vegliare sulla sicurezza del doppio evento casalingo ci saranno in ciascuna occasione non meno di duemila agenti delle forze dell'ordine, a cui si sommeranno almeno 800 steward.

(Il Messaggero)