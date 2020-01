La Roma si guadagna la Juve

A Parma la Roma conquista il primo successo del 2020 e si qualifica ai quarti di Coppa Italia, dove mercoledì prossimo incontrerà la Juventus allo Stadium. Fonseca, cambia il sistema di gioco, sceglie l'inedito 3-3-3-1, con la difesa a 3 e Cristante abbassato in mezzo a Mancini e Smalling. A salire è Diawara proprio tra Florenzi e Kolarov e, in avanti, il rombo offensivo con Pellegrini dietro a Kalinic e al suo fianco Under e Perotti. L'uomo partita è Lorenzo Pellgrini, autore di due reti. I padroni di casa però cotestano dopo il gol del vantaggio: l'azione è partita da Pau Lopez dopo la mancata concessione del calcio d'angolo. Nel finale Pairetto concede il rigore ai giallorossi per fallo di mano di Barillà in area su cross di Florenzi: trasformato da Pellegrini che festeggia la sua prima doppietta giallorossa.

(Il Messaggero)