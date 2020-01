La Roma si gioca tutto a Bergamo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma Primavera a caccia dell'impresa. Alle 12 i giallorossi affrontano l'Atalanta (Roma Tv) in trasferta nel quarto di finale di Coppa Italia ad eliminazione diretta. I bergamaschi sono primi in classifica dalla prima giornata, hanno vinto 13 delle 16 partite disputate finora e vantano la miglior difesa del campionato con soli tredici gol subiti. I ragazzi di De Rossi hanno già fermato i nerazzurri al Tre Fontane nel match dello scorso novembre finito 3-3, ma il tecnico romanista è consapevole che per passare il turno c'è bisogno di una prestazione perfetta: "Ci vorrà la miglior Roma per cercare di vincere un match che per noi è molto importante - spiega De Rossi - le nostre peggiori gare sono state quelle in cui abbiamo avuto più pause, perché la squadra non riesce a mantenere la concentrazione. La continuità è il nostro obiettivo principale". In caso di passaggio del turno la Roma affronterà una tra Verona e Frosinone.