La Roma pensa alle vie legali, Politano piange. Spinazzola: "Ora mi alleno"

La Roma è pronta ad adire vie legali contro l’Inter per via del mancato scambio tra Spinazzola e Politano dopo un primo accordo raggiunto , senza contare il danno d’immagine al proprio giocatore. La vicenda ha lasciato sia il terzino che l'esterno profondamente avviliti, con Politano in lacrime dopo aver saputo della trattativa saltata. Spinazzola invece ha rilasciao alcune dichiarazioni al suo arrivo a Fiumicino: «Mi andrò ad allenare. Mi sento bene. Penso soltanto a domenica alla gara contro il Genoa». La versione della Roma è che è stata l’Inter a proporre lo scambio e l’accordo è stato trovato col d.s Ausilio – poi uscito di scena con l’irrigidimento di Marotta – sulla base dello scambio del prestito con obbligo di riscatto.

Ma è davvero tutto finito? Dipende. Se l’Inter accettasse solo il prestito di Politano o si ripartisse dalle basi, tutto potrebbe ripartire, ma attualmente Rome e Inter sono ai ferri corti.

(gasport)