La Roma fuori casa è quasi da scudetto

Se si pensa a questo inizio di 2020 si può vedere come la Roma in trasferta sia riuscita a fare meglio rispetto alle partite in casa, dove sono arrivate contro Torino e Juventus due sconfitte. Quando i giallorossi giocano lontani dall'Olimpico però, analizzando tutta la stagione fin qui disputata, tengono un tabellino di marcia quasi da scudetto. Su dieci partite disputate fuori dalle mura amiche la Roma può contare su sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Se si contassero solo i punti di queste partite i giallorossi sarebbero a quota 21, contro i 23 della Juventus e i 26 dell'Inter.

(gasport)