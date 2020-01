La Roma donne ricomincia da 3

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile vola e vince 3-0 sul campo della Pink Bari. La squadra giallorossa apre il 2020 col botto con il quarto successo consecutivo in campionato, arrivato grazie ad un prova praticamente impeccabile per tutta la durata dell'incontro. La gara infatti si mette subito in discesa, con Bonfantini che trova il gol del vantaggio dopo cinque minuti. Passano altri cinque minuti e Giugliano raddoppia con un gran tiro da fuori area che non lascia scampo al portiere avversario. Per la numero 10 si tratta di una gioia che vale doppio: la centrocampista è rientrata ieri in una gara ufficiale dopo un infortunio al ginocchio che la teneva ferma da fine novembre, prendendo subito in mano le redini del centrocampo insieme ad Andressa. La squadra di Bavagnoli gestisce senza problemi il ritmo della partita, grazie all'uno-due micidiale rifilato alle pugliesi all'inizio del match.

Nella ripresa, dopo diverse occasioni non sfruttate, è Thomas a mettere a segno il gol del definitivo 3-0 realizzando la quinta rete stagionale grazie ad un assist al bacio di Thestrup. Ottima prova anche da parte del portiere Ceasar - che mantiene inviolata la porta romanista - brava a dimostrare reattività nei pochi interventi in cui viene chiamata in causa. Si tratta del secondo "cleen sheet" consecutivo per le giallorosse dopo la vittoria sull'Orobica del 14 dicembre scorso: in quell'occasione però tra i pali c'era Pipitone, tornata in campo dopo un lungo infortunio.

Sorride Bonfantini a fine gara: "Anche quest’anno ho iniziato con un gol - le parole dell'attaccante a Roma Tv - ma spero di fare meglio dell’anno scorso. Non era una partita facile ma con la nostra determinazione siamo riuscite a sbloccarla".

Soddisfatta anche Bavagnoli, che alla vigilia aveva chiesto una prova di spessore: "Sono contenta per i tre punti e per aver iniziato l’anno con una vittoria. La partita non era facile, la Pink Bari è sempre molto determinata ma avevamo lavorato bene in settimana e volevamo assolutamente vincere. In alcuni momenti potevamo tenere ritmi ancora più alti anche in previsione dei prossimi impegni. Abbiamo creato tanto però spesso ci troviamo davanti alla porta e non finalizziamo. Dobbiamo migliorare e fare maggiore movimento, dobbiamo essere più convinte e ciniche".

Tre punti fondamentali in vista dei prossimi due scontri diretti contro Milan e Fiorentina, cruciali per stabilire le gerarchie dell'alta classifica. La As Roma infatti è attualmente terza a +4 sulle rossonere (che deve giocare oggi ed hanno un'altra gara da recuperare) e a -1 dalla Viola. La gara contro il Milan - inizialmente in programma il 18 - si giocherà il 20 gennaio alle 12.30 al Vismara mentre sei giorni dopo le giallorosse ospiteranno la Fiorentina al Tre Fontane. La posta in palio è alta e Bavagnoli non vuole lasciarsi sfuggire un'occasione del genere: "Ci aspettano due gare importanti - ha dichiarato la coach romanista a fine partita - dal punto di vista mentale sappiamo di poterci giocare tanto, siamo anche consapevoli di affrontare due grandi squadre come Milan e Fiorentina. Non sarà facile ma possiamo mettere in difficoltà anche le prime della classe".

L'allenatrice ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti sul campo del Giulio Onesti è fissata per martedì pomeriggio.