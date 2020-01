La giostra di Spinazzola per un pugno di plusvalenze

Doveva essere una mossa tra Roma e Juve - condita da preziose plusvalenze per entrambe - per danneggiare l'Inter, adesso invece rischia di diventare un rinforzo per Conte. E' il percorso di Spinazzola, che ieri ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro nell'ambito dello scambio tra Inter e Roma con Politano. L'esito dei test però non ha convinto del tutto Conte, che ha chiesto al club un ulteriore test fisico sul campo al giocatore prima di chiudere la trattativa con la Roma. A complicare ulteriormente le trattative ci sono i vecchi attriti tra i due club per il mancato passaggio di Dzeko in nerazzurro durante la scorsa estate.

(La Repubblica)