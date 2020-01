Kolarov fino al 2021

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un rinnovo tira l’altro. Uno dei principali obiettivi della gestione di Petrachi alla Roma è stato quello di blindare gran parte dei giocatori presenti in rosa e dopo aver trovato la scorsa estate gli accordi con Dzeko, Zaniolo, Under e Fazio è stato ufficializzato ieri il rinnovo di contratto di Kolarov. Il terzino ha firmato con i giallorossi fino al 2021, allungando di un anno il precedente contratto in scadenza a giugno.

Arriverà quindi a quattro anni totali l’esperienza di Kolarov a Trigoria: Monchi nell'estate del 2017 lo aveva pagato appena 5,56 milioni per quello che è stato uno dei pochissimi acquisti azzeccati (113 presenze e 17 gol) della sua gestione. L'intesa con Kolarov è stata messa a punto venerdì e le carte sono state firmate sabato, ma già da mesi la società e il calciatore avevano iniziato ad intavolare le trattative per prolungare il rapporto: «Da un paio di mesi - ha svelato Kolarov in un'intervista al canale del club - parlavo con la società e sono felice di restare qui. Sono molto contento di poter continuare con la Roma. E’ un nuovo punto di partenza, posso ancora fare tanto, intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante della società. La mia volontà è sempre stata questa anche se il contratto era in scadenza».

Per Kolarov si è parlato anche di una futura carica dirigenziale, ma al momento non è stato ancora messo nulla nero su bianco e si è rimasti alla semplice chiacchierata. E indubbio che i rapporti tra il classe 1985 e la dirigenza giallorossa siano ottimi. «Alex ha sempre garantito un altissimo livello professionale dentro e fuori dal campo» le parole di Fienga e quando arriverà il momento di appendere gli scarpini al chiodo le due parti parleranno concretamente di questa opzione. Nel rispondere alle domande dell'intervista di rito Kolarov ha dimostrato di credere profondamente nelle idee di Fonseca e ha chiesto maggiore appoggio ai tifosi presenti all'Olimpico: «Il mister sta di- mostrando il valore che ha acquisito in Europa. Ho visto tanti allenatori in carriera e Fonseca è uno che può fare molto bene. Io mi auguro di vincere con lui qua. Se posso vorrei chiedere ai tifosi più supporto soprattutto in casa, dobbiamo sentire di più il loro affetto. Fuori casa abbiamo i tifosi più forti in Italia. Credo che in casa dobbiamo fare di più, sia noi in campo per accendere l'ambiente sia loro da fuori nel darci una spinta in più».

Sistemata la questione Kolarov a breve la società annuncerà anche il rinnovo di Cristante, che è già stato messo a punto prima di Natale. Petrachi intanto è alle prese con il mercato e sta cercando di cedere Juan Jesus alla Fiorentina per arrivare poi a Ibanez dell’Atalanta, su cui è però in forte pressing il Bologna di Sabatini. I viola per il brasiliano hanno proposto un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, ma la Roma ne vorrebbe almeno 8 e vuole privarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto. Le trattative tra le parti andranno avanti con la speranza di trovare una quadra.