Kolarov 2021: romanista a vita

La notizia è arrivata nella giornata di ieri: Kolarov rinnova il proprio contratto con la Roma fino al 2021. Il prolungamento è stato effettuato su una base di 2.5 milioni, con la possibilità magari in seguito di subentrare nello staff tecnico di Fonseca o in quello dirigenziale. A dare la notizia con grande soddisfazione è stato proprio il Ceo Guido Fienga: «Siamo felici di poter annunciare questo rinnovo, Aleksandar ha sempre garantito un altissimo livello professionale, dentro e fuori il campo. Questo ci consente di poter contare ancora su di lui». Anche il numero 11 giallorosso ha risposto in modo positivo all'annuncio: «Sono felice di restare, è un nuovo punto di partenza. Voglio migliorarmi ancora e contribuire alla crescita del club. Posso fare ancora molto».

(gasport)