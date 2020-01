Kolarov 2021, la Roma nel cuore

La notizia era nell'aria ma l'ufficialità è arrivata solo nella giornata di ieri. Aleksandar Kolarov rinnova il proprio contratto con la Roma fino al 2021 sulla base di 2.5 milioni. Il serbo, arrivato nella Capitale nel 2017, ha collezionato fino a oggi 113 presenze siglando 17 gol, guadagnandosi un posto nel cuore dei tifosi e soprattutto nello scacchiere di Fonseca, per il quale Kolarov è uno dei giocatori inamovibili.

Kolarov però pensa già alla partita di domenica sera contro la Juventus, chiedendo ai tifosi di non lasciare la squadra da sola: "Ora abbiamo la partita contro la Juve e tante altre gare dove dovremo dare il massimo. Per ora abbiamo fatto un buon campionato, anche se potevamo avere qualche punto in più. Chiedo ai tifosi sempre più supporto, ne abbiamo bisogno soprattutto in casa, dobbiamo sentire più affetto. In trasferta abbiamo i tifosi più forti in Italia. In casa noi dobbiamo fare di più e loro devono supportarci di più".

(corsera)