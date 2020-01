Kalinic-Under, duo spuntato all’attacco del Parma

Domani contro il Parma in Coppa Italia alcuni elementi della rosa sono chiamati a dare un segnale, su tutti Kalinic e Under, che partiranno titolari. Dzeko, infatti, è squalificato, Mkhitaryan è fermo ai box, Kluivert è rientrato ieri in gruppo. 2019 per entrambi misero di gol: l'ultima marcatura del croato risale al 16 gennaio del 2019 contro il Girona in Coppa del Re con la maglia dell'Atletico Madrid, il turco invece ha segnato nel 3-3 col Genoa nella prima giornata di campionato.

(Il Messaggero)