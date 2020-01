Juve, Bonucci e quelle telefonate per riconquistare gli ultrà: «Torno dagli Usa e vi spiego tutto»

Il quotidiano riporta oggi alcune intercettazioni tra Leonardo Bonucci e ultrà della Juventus, col difensore che dopo una stagione al Milan ha fatto rientro a Torino. Questo il messaggio via WhatsApp recapitato da Bonucci a Fabio Trinchero, tra i leader del gruppo juventino 'Viking': "Mi farebbe piacere, quando torno dall'America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose". La risposta: "Con un confronto si possono aggiustare le cose". I messaggi risalgono al periodo in cui Bonucci era in procinto di tornare alla Juventus e il suo telefono era sotto controllo nell'ambito dell'inchiesta 'Last Banner' che poneva la luce d'ingrandimento sui ricatti della tifoseria juventina.

(Corriere della Sera)

