Inter: Spinazzola. Politano alla Roma

Spinazzola all'Inter, Politano alla Roma: affare fatto tra i club con entrambi che sosterranno oggi le visite mediche. Intesa di mattina per un'operazione a titolo definitivo da 25-26 milioni di euro, valutando i giocatori alla par e la formula non prevede plusvalenze. Il terzino in nerazzurro guadagnerà 2,7 milioni di euro, mentre Politano chiede un aumento considerando che all'Inter prende 1,6 milioni.

Intanto Petrachi è al lavoro per individuare sia il terzino sinistro sia il centrocampista: sondato Barisic con i Glasgow Rangers che chiedono troppo, circa 10 milioni mentre convince poco Anocic del Cibalia. In uscita Juan Jesus, che la Roma cerca di piazzare alla Fiorentina e, se possibile, anche Perotti. A centrocampo, oltre a Villar dell'Elche, piacciono Nandez del Cagliari, Almendra del Boca Juniors e Vital del Corinthians.

