Inter: Spinazzola a rischio

Spinazzola tiene l'Inter col fiato sospeso. Ieri infatti non è arrivata l'ufficialità dello scambio con la Roma per Politano: il club nerazzurro prima di tesserare il terzino infatti vuole ulteriori garanzie fisiche dal giocatore, che stamattina effettuerà ulteriori test sul campo. A complicare ulteriormente la trattativa ci si è messo anche Marotta, non convinto del prestito con obbligo di riscatto, che si è messo a discutere con Petrachi visto che vorrebbe cambiare la formula in prestito con diritto. La conclusione dalle vicenda è attesa per oggi, ma la fumata bianca non è scontata: potrebbe infatti saltare tutto.

(Corsera)