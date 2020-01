Infortunio Zaniolo, parla Gravina: "Questa proprio non ci voleva"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento in occasione della rubrica "La Politica nel Pallone" dell'infortunio di Nicolò Zaniolo: "Ho provato grande amarezza e dispiacere, non solo per il calcio italiano ma anche per il ragazzo. E’ un infortunio che arriva nel suo momento migliore. Spero di sentirlo e incontrarlo nelle prossime ore, ha grande determinazione a rientrare più forte di prima. È una perdita grave, mi auguro che Mancini possa averlo a disposizione per l’Europeo".

(Gasport)